2007Ç¯°Ê¹ß¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Î½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¡ÊÆþ´ÉÄ£¡Ë¤Î¼ýÍÆ½ê¤Ç¤Ï18¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Î¶Ã«Âç³Ø¶ºÀµ¡¦ÊÝ¸îÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¾üÂ÷¸¦µæ°÷¤Î×¢ËöÅÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢7Ç¯´ÖÆþ´É»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹ñÀÒ¤Î¥À¥Ì¥«¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£Èà¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¾×·â¤ÎÆü¡¹¤È¤Ï¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤¬Æþ¤ë·úÊª¡áÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è - ¼Ì¿¿¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¢£¡ÖÆþ´É¡×¤Ç¿Í¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÉÔ²Ä»×µÄÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¡¢°ì¸«¡¢