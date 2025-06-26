ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢ Round7 ÉÙ»Î6»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¡×¤Î³Æ¼ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ WEC¤Ï¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ìー¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥«ー¤ÈGT¥«ー¤¬º®Áö¤·¤Æ¶¥¤¦ÂÑµ×¥ìー¥¹¤ÎºÇ¹âÊö¥«¥Æ¥´¥êー¡£WEC¤Ë¤Ï¸½ºß13¤Î¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï