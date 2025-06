People In The Boxが、ビルボードライブ横浜にて『People In The Box “PITB Billboard Live 2025”』を11月16日に開催する。 (関連:People In The Boxが10年貫いた“アート”と“ポップ”の共存柴 那典の『Kodomo Rengou』評) 同公演は、2023年12月以来約2年ぶりのビルボード公演で、親密なクラブ空間で鳴らすアンサンブルを体感できるライブとなる。 なお、チケットは7月2日正午よりClub BBL会