9900万年前の琥珀に閉じ込められたハエの頭から伸びる菌/Nanjing Institute of Geology and Palaeontology; Chinese Academy of Sciences/NIGPAS(CNN)9900万年前の琥珀(こはく)の中にホラー番組のような形で古代のハエが保存されていた。ハエの頭からはゾンビ菌のキノコのような子実体が突き出ている。この虫は、同様の菌類に感染した若いアリの標本とともに、寄生菌が宿主の体を乗っ取って最終的に殺すという奇妙