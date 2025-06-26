¢£À¥¸ý¤¬»³À¹¤êÆù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¹¡¢¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡£´ä¾ì¤ä¤ó¡ª¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬ 4Ç¯Á°¡õ¸½ºß¤ÎÊ¢¶Ú¥Ð¥­¥Ð¥­¥·¥ç¥Ã¥È¡¿À¥¸ýóÕÌï¤Î¶á±Æ①～③ FANTASTICSÀ¥¸ýóÕÌï¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤ÎÆ°²è¤òInstagram¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¼ç¡×¤ÈÈ¬ÌÚ¤¬¥¿¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ý¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤°¤â¤°¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬ÌÚ¤Ë¡¢À¥¸ý¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÆ°²è