株式会社ポケットペアのレーベル「Pocketpair Publishing」は、Frontside 180 Studioが開発する2Dアクションゲーム『Never Grave: The Witch and The Curse』を正式リリース版(v1.0)として発売する。リリース日は未定だが、すでにアナウンスのあったSteamに加え、Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5、Xbox Series X|S、Microsoft Storeでも楽しめる。クロスプレイにも対応し、機種を問わずマルチプレイが可能だ。当初