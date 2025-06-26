○経済統計・イベントなど ０２：１５米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演 ０８：３０日・失業率 ０８：３０日・有効求人倍率 ０８：３０日・東京都区部消費者物価指数 ０８：５０日・商業動態統計 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １５：４５仏・消費支出 １５：４５仏・消費者物価指数（速報値） １５：４５仏・卸売物価指数 １８：００ユーロ・消費者信頼感（確