26日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝144円31銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円00銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝168円83銭前後と28銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース