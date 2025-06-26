特別支援学校・高等部の生徒が地元の高校生と交流する共同学習が、長崎市で行われました。 共同学習には、鶴南特別支援学校・高等部と鶴洋高校の生徒、あわせて26人が参加しました。 交流を通して互いに理解を深め、ルールやマナーを守って行動する大切さを身に着けてもらおうと、30年以上前から行われています。 4つのグループに分かれ、水産について学ぶ鶴洋高校の生徒とともに、ヒラ