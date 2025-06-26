¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¡Ê48¡Ë¤¬26Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÆÇÀå¥­¥ã¥é¤È¤·¤ÆÍ­Ì¾¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢30Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤Î½÷Í¥À¥¸ÍÄ«¹á¡Ê48¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥­¥ã¥é¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÕ¸«¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÀäÄº¤Î20ºÐÁ°¸å¤Ë¡Ö·ÝÇ½³¦¤ò¼­¤á¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÆÇÀå¥­¥ã¥é¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¡¢Ä«¹á¤ÎÂ¸ºß¤¬»ä¤Î¥­¥ã¥é¤òºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤¹¤°²£¤Ë¤¤¤¿À¥¸Í¤Ï»×¤ï