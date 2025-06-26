タレントの若槻千夏が２６日、都内で行われた大正製薬主催の「リポビタンＤＸベッドカフェ―朝の持ち越し疲労におやすみ前のリポビタンＤＸ―」開店記者発表会に出席。パジャマ姿で会場を沸かせた。「リポビタンＤＸベッドカフェ」は、大正製薬のビタミン剤「リポビタンＤＸ」を就寝前に飲み、「朝の持ち越し疲労」を予防する疲労マネジメントを提案することをコンセプトに、この日から２日間限定で新宿高島屋１階ＪＲ口特設会