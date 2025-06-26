俳優の城田優が自身のInstagramを更新。末っ子の妹・未来リナの26歳の誕生日を祝う内容で、城田は「Happy birthday my little sister!! ニシムラ家の末っ子、リナの生誕祭のようです。是非、お祝いしたってください」とファンへ呼びかけた。この投稿にファンからは「城田優さん、本名「西村」なんです？？？？西村界の誇りです」「リナちゃんお誕生日おめでとう」「リナちゃんの成長アルバムをありがとうございます。愛がいっぱい&