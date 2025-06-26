◇ナ・リーグロッキーズ1―8ドジャース（2025年6月25日デンバー）ドジャースのマックス・マンシー内野手（34）は25日（日本時間26日）、敵地でのロッキーズ戦に「4番・三塁」で先発出場。6回に大雨で相手内野手が飛球を見失う珍しい2点適時打で先制すると、7回はダメ押しの満塁弾を放ち、2安打6打点の大暴れ。チームは8―1で勝利し、3連勝でナ・リーグ最速50勝に到達した。ロッキーズは今季両リーグワーストを更新する62敗