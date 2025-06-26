【南アフリカ】 BER消費者信頼感指数（2025年 第2四半期）17:00 予想N/A前回-20.0 生産者物価指数（PPI）（5月）18:30 予想0.2%前回0.5%（前月比) 予想0.5%前回0.5%（前年比) 【香港】 貿易収支（5月）17:30 予想-157.0億香港ドル前回-160.0億香港ドル 【ブラジル】 拡大消費者物価指数(IPCA)（6月）21:00 予想0.3%前回0.36%（前月比) 【メキシコ】 貿易収支（5月）21:00 予