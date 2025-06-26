テクニカルポイントドルカナダ、下降トレンドから保ち合いに移行 1.4118一目均衡表・雲（上限） 1.4044200日移動平均 1.4022100日移動平均 1.3899一目均衡表・雲（下限） 1.3824エンベロープ1%上限（10日間） 1.3799ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3722現値 1.3715一目均衡表・基準線 1.369321日移動平均 1.368810日移動平均 1.3669一目均衡表・転換線 1.3587ボリ