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株主から厳しい声も 株主総会で「投票は不要」と発言か

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • フジテレビの株主総会で、金光修社長が謝罪した
  • 「日枝体制」40年の終焉が決まり、「再生へのまず1歩目」と弁護士は指摘
  • 今回の総会ですぐにスポンサーが戻るというのは難しいかもしれないとも
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