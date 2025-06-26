ハローズ [東証Ｐ] が6月26日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第1四半期(3-5月)の経常利益(非連結)は前年同期比3.6％増の30.5億円に伸び、3-8月期(上期)計画の59.2億円に対する進捗率は51.7％となり、5年平均の49.7％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.9％→5.6％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース