バンダイスピリッツは、『エヴァンゲリオン』シリーズより「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」(35,200円)を発売する。7月1日より一般店頭で予約受付を開始、2025年11月発売。2025年11月発売「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」(35,200円)「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」は、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念し