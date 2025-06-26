SEVENTEENが、通算8本目となる“再生回数1億回突破”のミュージックビデオを保有した。【写真】SEVENTEEN、日本の居酒屋でほろ酔い!?6月26日午前、SEVENTEENの楽曲『MAESTRO』のミュージックビデオがYouTubeで再生回数1億回を突破した。『MAESTRO』は、ベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』のタイトル曲で、力強いピアノサウンドが印象的なダンスR&Bジャンルの楽曲。「多様な個性を持つ自分たちが一つになり、自分たちの世界を