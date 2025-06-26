公益社団法人「２０２５年日本国際博覧会協会」の交通局長兼会場運営局担当局長・飛田章氏が２６日、大阪・関西万博・メディアセンターで行われた「交通局によるブリーフィング」に参加した。万博の西ゲートを巡っては、東ゲート（地下鉄・夢洲駅）から徒歩で西ゲートへ移動するルートの解放、西ゲートの入場予約者が１時間前に入場できる「優先入場レーン」の設定やＪＲ桜島駅と西ゲート間を往復する予約不要のバス路線の増設