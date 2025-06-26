¡Öº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡×½ËÊ¡¤ÎÀ¼Â³¡¹¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îµ×ÊÝÅÄÍø¿­(62)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òÊó¹ð¤·¡¢½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö6/21¤Ïµ×ÊÝÅÄÍø¿­¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¹¡×¡Ö9·î¤«¤é¤Î40th Anniversary Tour¡ØBig up!¡Ù¤äÍèÇ¯¤Î3·î¤Ë¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂ³¡¹¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¼º°Õ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤È