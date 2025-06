バンダイスピリッツは、『BACK TO THE FUTURE Part?』より「超合金 TIME TRAIN」(59,400円)を発売する。7月1日より玩具店、家電量販店、通販サイトで予約受付開始、2025年12月発売。2025年12月発売「超合金 TIME TRAIN」(59,400円)「超合金 TIME TRAIN」は、『BACK TO THE FUTURE Part?』に登場する、過去から戻ってきたマーティとジェニファーの元に現れる蒸気機関車型タイムマシン「TIME TRAIN」がコレクターズトイとして初めて