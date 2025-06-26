【モデルプレス＝2025/06/26】タレント・YouTuberとして活躍する元セクシー女優の三上悠亜が25日、自身のYouTubeを更新。祖父母との久しぶりの再会の様子を収めた動画を公開し、話題を呼んでいる。【写真】三上悠亜、祖父との再会ショット◆三上悠亜、地元帰省で祖父母と再会三上は「【VLOG】実家！10年ぶりにじいちゃんに会えた」と題した動画にて、地元・名古屋に帰省する様子を公開。モザイクをかけた祖父母と再会する様子を映