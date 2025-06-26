【初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary ver.】 2026年5月 発売予定 価格：26,400円 ホビーストックは、フィギュア「初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary ver.」を2026年5月に発売する。価格は26,400円。 本商品はイラストレーター岩十氏描き下ろしの「HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary」のキービジュアルを飾った初音ミ