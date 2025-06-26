アジア株米金融市場の混乱に要警戒トランプがパウエルに怒り心頭香港株5日ぶり反落 東京時間14:12現在 香港ハンセン指数 24346.96（-127.71-0.52%） 中国上海総合指数 3459.66（+3.68+0.11%） 台湾加権指数 22493.12（+62.51+0.28%） 韓国総合株価指数 3071.39（-36.86-1.19%） 豪ＡＳＸ２００指数 8548.10（-11.09-0.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83170.63（+415.12+0.50%