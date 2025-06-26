女優の栗山千明が26日、都内で開催されたドラマ『晩酌の流儀４』記者会見に、武田航平、辻凪子、おかやまはじめと共に出席。晩酌のこだわりを熱弁した。【写真】気心知れたメンバーとの再会に笑顔を見せる栗山千明本作は、「1⽇の最後に飲むお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。2022年にシーズン1がスタートし、同年末にスペシャル、2023年にシーズン2、2024年に