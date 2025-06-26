女優の瀬戸朝香（48）が26日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。ママ友との交流方法を明かした。現在15歳の息子と11歳の娘がいる瀬戸。木曜レギュラーの女優・白河れいが、瀬戸についての情報として「娘さんが遊びたいというお友達がいれば、娘さんに瀬戸さんの携帯電話の番号を書いた紙を持たせて、相手のお母さんに渡してもらってママ友さんとの関係を築いた」と紹介。スタジオでは驚きの声が上