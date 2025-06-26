◇ナ・リーグドジャース8―1ロッキーズ（2025年6月25日デンバー）ドジャース・大谷翔平投手（30）の日米通算300号を“スーパーキャッチ”したアダムズ州立大ソフトボール部のエミリー・サバジュさん（21）が一夜明けた25日（日本時間26日）もクアーズ・フィールドでロッキーズ―ドジャース戦を現地観戦した。エミリーさんは前日24日の一戦で大谷が6回に放った27号本塁打ボールを左翼スタンド最前列でキャッチ。持参した