イメージ・マジックは高い。２５日取引終了後、ソリューションサービスの加速に向けた新組織「ソリューション＆オートメーション本部」を７月１日付で創設すると発表した。同社はソリューションサービスをオンデマンドプリントサービスに並ぶ新たな柱とするためサービス展開を目指している。現在、ソリューションサービスは会社売り上げの約１０％を占