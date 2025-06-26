■MLBロッキーズ 1ー8 ドジャース（日本時間26日、クアーズ・フィールド）【一覧】大谷翔平が“二刀流復帰”ドジャースこれまでの試合結果と予定ドジャースの大谷翔平（30）が敵地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で出場し、この日は2打数1安打、2四球（申告敬遠1）で終えた。今季3度目の“3戦連発”は逃したが、先制点につながるヒットを放ち、3戦連続安打でチームの勝利に貢献。ドジャースはシーズン半分の81試合を終え、50勝3