ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地クアーズフィールドでのロッキーズ戦に先発登板。5回56球を投げて1安打1四球6奪三振無失点。雨天中断で早期降板の不運に見舞われたが、今季7勝目を挙げた。 ■クアーズフィールドで快投 山本は初回、先頭のタイラー・フリーマン外野手を右飛、ハンター・グッドマン捕手を中飛に打ち取ると、3番ジョーダン・ベ