½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê39¡Ë¤¬26Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢É×¤ÎÆî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤È¤Ï6Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áó°æ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¤«¤éÁáÂ®¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¼ø¶È»²´Ñ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£»³Î¤¤¬¡ÖÁó°æ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¾¡×¤È