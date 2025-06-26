º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ / wotaku feat. ¥Õ¥ê¥â¥á¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦wotaku¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡ËGero¤µ¤ó¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ / wotaku feat. ¥Õ¥ê¥â¥á¥ó²Î¤¤¼ê¤ÎGero¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢wotaku¤µ¤ó¤¬½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡×¡£Gero¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢wotaku¤µ¤ó¼«¿È¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹çÀ®²»À¼¥½¥Õ¥È¡Ö¥Õ¥ê¥â¥á¥ó¡×¤¬