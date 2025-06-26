東京時間10:21現在 東京金先物APR 26月限（TOCOM） 1グラム＝15625.00（-32.00-0.20%） ＮＹ金先物AUG 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3349.00（+5.90+0.18%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金時間外は続伸．ﾄｳｷｮｳ金は円安一服でマイナス圏