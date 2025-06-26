南海キャンディーズの山里亮太と俳優の蒼井優夫妻が、２６日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で結婚後、初共演を果たした。蒼井がスタジオに呼び込まれると、山里はビミョーな表情で「ようこそお越し下さいました」と言い、蒼井も「よろしくお願いします」。山里は「おはようございます〜」と他人行儀なあいさつをし、サバンナ高橋茂雄が「おいおい、おはようございますじゃないでしょ？」とツッコみ、ＳＨＥＬＬＹからも「入