東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値169.33高値169.39安値168.13 171.03ハイブレイク 170.21抵抗2 169.77抵抗1 168.95ピボット 168.51支持1 167.69支持2 167.25ローブレイク ポンド円 終値198.44高値198.58安値197.05 200.53ハイブレイク 199.55抵抗2 199.00抵抗1 198.02ピボット 197.47支持1 196.49支持2 195.94ローブレイク