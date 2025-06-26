東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.18高値8.22安値8.15 8.29ハイブレイク 8.25抵抗2 8.22抵抗1 8.18ピボット 8.15支持1 8.11支持2 8.08ローブレイク シンガポールドル円 終値113.59高値113.86安値113.05 114.76ハイブレイク 114.31抵抗2 113.95抵抗1 113.50ピボット 113.14支持1 112.69支持2 112.33ローブレイク 香港ドル