東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6513高値0.6515安値0.6485 0.6554ハイブレイク 0.6534抵抗2 0.6524抵抗1 0.6504ピボット 0.6494支持1 0.6474支持2 0.6464ローブレイク キーウィドル 終値0.6039高値0.6043安値0.6004 0.6092ハイブレイク 0.6068抵抗2 0.6053抵抗1 0.6029ピボット 0.6014支持1 0.5990支持2 0.5975
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