【Shin’s Music Dumbloid-X/Dumbloid】（埼玉県Ricky Corgi 16X1歳） ギターがGibson custom shop 1960 les paul Murphy aged 、Paul Reed Smith Wood Library Custom 24、Psychederhythm Standard-S SSH、アンプが約30年愛用のMATCHLESS Lightning 15との超お気に入り。もうギターやアンプのセットは完成形なので、今回エフェクターボードを見直しました。 今回、Dumbloid-X(新規導入)とBrown Feather(５年以上使用)を歪み2