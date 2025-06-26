26日朝、名古屋市緑区の名鉄名古屋本線中京競馬場前駅で、電車と人が接触する事故があり、1人が意識不明の状態で病院に搬送されました。26日午前6時20分ごろ、緑区大将ケ根の名鉄名古屋本線・中京競馬場前駅の構内で、名鉄一宮行きの急行電車が人と接触し、年齢や性別の分からない1人が意識不明の状態で病院に搬送されました。乗客およそ340人にケガはありませんでした。この事故で名鉄名古屋本線は、豊明駅と鳴海駅の間の