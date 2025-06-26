○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０日・２年物利付国債の入札 １５：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ２０：００英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言 ２１：３０米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値） ２１：３０米・卸売在庫 ２１：３０米・耐久財受注 ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：３０米・失業保険継続受給者数 ２３：