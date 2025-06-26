ÃË»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025ÃË»Ò¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÃË»Ò¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È0-3¡Ê25-27¡¢23-25¡¢19-25¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ ¥»¥Ã¥¿ー¤ÎÂçÂð¿¿¼ù¤¬»î¹ç¸å¤ËU-NEXT¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¤ÎÃæ¹ñ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÂð¤À¤¬¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¤Ç¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤Ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹µ¤¨¤«¤é