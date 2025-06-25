50~60Âå½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½¸·ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶¶ËÜ»ÖÊæ(57)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?ÇÉ¼êÈ±?4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÀ¶¿å¤è¤·»Ò¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Åìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¤Ç24Æü¤Þ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ö²Ö²Ç ¡ÁÌ¼¤«¤é¤Î²ÖÂ«¡Á¡×¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£À¶¿å¤è¤·»Ò(66)¤È¶¦¤Ë¡¢¼ç±é¤Îµ×ËÜ²íÈþ(66)¡¢¾®ÎÓ°½»Ò(52)¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï¶âÈ±¡¢µ×ËÜ¤ÏÀÖÈ±¡¢À¶¿å¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥Ñ¡¼¥Þ¤ò³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õÈ±