¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇËË´ó¤»¹ç¤¦½÷Í¥¤ÎÃæ±ÛÅµ»Ò(45)=º´²ì»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿?Æ±À¤Âå?3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡¢Å«ÌÚÍ¥»Ò(46)¡¢»ÔÀîÍ³°á(39)¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦1Ëç¤ò¸ø³«¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤­¤Ã¤ÈÇº¤ß¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤ß¤ó¤ÈÏÃ¤»¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤·¡£¾Ð¤¨¤ë¤·¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤ä¡¢À¸¤­¤ë¥Ò¥ó¥ÈÌã¤¨¤ëÃç´ÖLOVE¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤­¤Ã¤ÈÇº¤ß¤Ï¤¢¤ë¤±