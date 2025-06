J-HOPEが6月13、14日に韓国・高陽総合運動場のメインスタジアムで『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ FINAL』を開催。2日間でのべ5万4000人が来場した。今回の公演は、今年2月からソウルでスタートし、3か月にわたって15都市を巡ったワールドツアー『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』のアンコール公演。そしてその初日となる6月13日はBTSのデビュー記念日でもある。BTSにとって、そしてJ-HOPEにとっても意味のあるこの日の公