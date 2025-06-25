¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/25¡Û¸µÆü¸þºä46¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¤È½÷Í¥¤Î¿¹¥«¥ó¥Ê¤¬6·î25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MBS¥É¥é¥Þ¥Õ¥£¥ë¡ÖºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë2nd Stage¡×¡Ê6·î26Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿MBS¡§Ëè½µÌÚÍË25»þ29Ê¬¡Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡§Ëè½µÌÚÍË25»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¤ª¸ß¤¤¤Î²Ä°¦¤¤ÉôÊ¬¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£»ËÈÁ¡õ¿¹¥«¥ó¥Ê¤¬¥­¥¹À£Á°µ÷Î¥¢¡²ÃÆ£»ËÈÁ¡õ¿¹¥«¥ó¥Ê¡¢¸ß¤¤¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È²Ä°¦¤¤ÉôÊ¬¡É¹ðÇò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤ª¸ß