テレビアニメ『ブルーロック』の期間限定ショップ&カフェ「『ブルーロック』POP UP SHOP&CAFE in ツリービレッジカフェ」が、7月1日(火)〜7月25日(金)の期間、東京スカイツリータウンにある「ツリービレッジ」で開催される。【写真】ファン必見!夏らしく爽やかなグッズ一覧■描き下ろしイラストを使用今回開催される「『ブルーロック』POP UP SHOP&CAFE in ツリービレッジカフェ」は、夏らしく爽やかな描き下ろしイ