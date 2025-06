電通および国内電通グループ3社は6月25日、顧客関係管理(CRM)を起点とした事業および組織変革を支援する新サービス「Biz CRM For Growth」の提供を開始したと発表した。顧客体験の向上、顧客との関係強化、収益性の改善を包括的に目指すという。「Biz CRM For Growth」全体像○「Biz CRM For Growth」の概要「Biz CRM For Growth」は、電通、電通デジタル、電通コンサルティング、セプテーニの4社が共同で提供するもので、電通グル