7·î18Æü¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ù¤Î¼ç±é¤ò¥í¥Ðー¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡ÙPrime Video¤Ç7·î18ÆüÇÛ¿®µÓËÜ¤ËµÜÆ£´±¶åÏº¡¢¥Þ¥®ー¤é ¸¶ºî¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¹ー¥Ä¤ÇÁ´¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÆæ¤Î¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥ó¡¦ÁÓ¹õÊ¡Â¤¤¬¡¢Çº¤á¤ë¸½Âå¿Í¤Î¡È¥³¥³¥í¤Î¥¹¥­¥Þ¡É¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Æ£»ÒÉÔÆóÍºⒶ¤Ë¤è¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤ÎÊª¸ì¡£¥¢