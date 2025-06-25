¸µÆü¸þ46¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¹¥«¥ó¥Ê¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¡ØºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë 2nd Stage¡Ù¡Ê26Æü¿¼Ìë1»þ29Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÇò¹õ¥³¡¼¥Ç¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¤È¿¹¥«¥ó¥Ê»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤ò³¨¤ÇÉÁ¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤¬ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤òÉÁ¤¤¤¿²ÃÆ£¡£¤Û¤ÜÆóÆ¬¿È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´é¤Ï¼Ì¼ÂÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ë²ñ¾ì